Uccise donna in casa a Milano, arrestato

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio, questa mattina, a San Giuliano Milanese (Milano), dalla Polizia di Stato. Lo ha comunicato la Questura di Milano.

Si tratta di un 25enne egiziano irregolare, che è stato arrestato in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, in relazione all'omicidio di una donna italiana di 45 anni, avvenuto lo scorso 28 aprile nella sua abitazione a Milano, dove si prostituiva. La donna era stata soffocata ma l'omicidio era stato scoperto solo dopo l'autopsia. (ANSA).