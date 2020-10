Stuprò amica, Massari patteggia 2 anni e fa terapia

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Paolo Massari, l'ex assessore del Comune di Milano all'epoca della giunta Moratti, per aver stuprato, lo scorso 13 giugno, un'amica imprenditrice e in passato sua compagna di scuola, stamane ha patteggiato 2 anni di carcere, pena sospesa, e altrettanti di trattamento terapeutico come prevede il cosiddetto 'Codice Rosso'. Ad accogliere la richiesta di patteggiamento con contestuale risarcimento di 30 mila euro alla vittima è stato il gup Tiziana Gueli.

Massari, che fin da subito ha accettato di sottoporsi a un percorso terapeutico, ha ammesso i fatti e ha chiesto scusa alla donna che aveva aggredito nel garage del palazzo dove vive. Il giornalista di Mediaset, ora sospeso in via cautelare dall'azienda e dall'Albo, a suo tempo arrestato, è in libertà.

