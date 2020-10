Protesta dei tassisti a Milano, corteo di auto in centro

Un centinaio di tassisti è partito in auto dal piazzale antistante la stazione Centrale di Milano per un corteo di auto che terminerà in piazza della Scala. E' una delle tante manifestazioni di protesta contro le limitazioni previste dal nuovo decreto anti Covid che stanno attraversando il Paese. I conducenti hanno percorso il centro città suonando i clacson, creando inevitabili problemi alla circolazione stradale.