Sala, intensive sotto controllo ma preoccupa il trend

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Attualmente la situazione nei reparti di terapia intensiva è molto inferiore ai picchi primaverili ma preoccupa il trend": è quanto ha detto il sindaco di milano Giuseppe Sala nel corso del suo intervento nel Consiglio comunale.

Sala ha ricordato che "a Milano il covid ha portato via più di 2.400 persone" e "molti settori degli ospedali stanno smettendo la loro missione tipica per esser centri covid, i sintomatici premono sui pronto soccorso e la pressione su medici e sanitari sta aumentando, con minor possibilità per curare malati d'altro genere"