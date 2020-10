Liceo Manzoni sospende criteri iscrizione con media 9

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il liceo Manzoni di Milano fa retromarcia - almeno per il momento - dai criteri di iscrizione al prossimo anno scolastico per le prime, che prevedevano la media del 10 o del 9 in italiano, inglese e matematica e la precedenza agli abitanti della zona 1, ovvero il centro.

"Dato lo scalpore suscitato dai nuovi criteri di iscrizione alle classi prime a.s. 2021/22 - ha scritto in una comunicazione la dirigente scolastica Milena Mammani - si ritiene opportuno sospenderne la delibera in attesa di un ulteriore confronto".

Contro i criteri avevano protestato ieri gli studenti, protesta poi finita sui media. (ANSA).