Libri: i segreti della mente nel thriller di Nicola Lupi

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Arriva domani in libreria 'Ricordi di un omicidio', il romanzo d'esordio con Bookroad dello scrittore cremonese Nicola Lupi. Un thriller che esplora i segreti della nostra mente.

William Galen è un giovane scienziato mosso dall'ambizione di svelare l'intima essenza degli esseri viventi. Dopo anni di ricerca, giunge a una scoperta sensazionale: riesce a sintetizzare una sostanza che può potenziare e risvegliare la memoria dell'essere umano, aprendo a possibilità finora inesplorate.

Riccardo Hale è invece un ragazzo all'ultimo anno dell'istituto tecnico. Nonostante un'apparenza comune, Riccardo non è come gli altri: la sua mente è attraversata da visioni che non sa spiegarsi né interpretare, e che lo porteranno a intraprendere un lungo viaggio alla scoperta di sé. Le vicende dei due personaggi sono destinate a incrociarsi, ed entrambi dovranno combattere nemici potenti e misteriosi.

Nicola Lupi, 38 anni, è laureato in ingegneria meccanica, di giorno lavora in un'acciaieria della sua città e la notte si dedica alla scrittura. Appassionato di montagna, è anche istruttore di sci alpino. (ANSA).