COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Lombardia è ormai in piena emergenza Covid e la Regione adotta misure più severe per contenere la pandemia nel giorno in cui il numero dei contagi segna un nuovo record: 4.126 casi di cui 1.858 nella sola provincia di Milano.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha emanato la nuova ordinanza che da giovedì impone il coprifuoco dalle 23 alle 5. Saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Sarà necessario circolare con l'autocertificazione. Inoltre è stata firmata anche un'altra ordinanza regionale con maggiori restrizioni rispetto al dpcm, dato che dispone tra l'altro la chiusura dei negozi presenti all'interno dei centri commerciali nel weekend. Resteranno aperti alimentari e farmacie.

Di fronte a uno scenario sanitario repentinamente peggiorato (un focolaio si è registrato persino nel reparto di Cardiologia del Sacco di Milano), l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha assicurato che saranno riaperte "le strutture sanitarie allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo". E persino il Consiglio comunale di Milano tornerà a riunirsi in modalità video conferenza.

Inevitabili le ripercussioni sociali della pandemia, con sempre più persone in difficoltà economica. Per questo la Diocesi di Milano distribuirà alle parrocchie e alle famiglie oltre 9 milioni di euro.

Infine, anche oggi il Covid non ha risparmiato lo sport: il giocatore dell'Inter Achraf Hakimi è risultato positivo e salterà la gara di Champions di questa sera contro il Borussia Moenchengladbach. (ANSA).