Covid: a Milano 200mila mascherine in case popolari

(ANSA) - MILANO - Sono circa 200 mila le mascherine chirurgiche destinate agli inquilini della case popolari del Comune di Milano, gestite da MM, che sono in distribuzione con la collaborazione di circa 150 volontari di Emergency.

Si tratta della seconda distribuzione di mascherine messa in campo dal Comune, dopo quella di maggio, e le famiglie raggiunte saranno circa 20 mila in tutta la città. "Continuiamo a mettere in campo interventi che testimoniano la nostra attenzione ai quartieri delle case popolari - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Oltre ai doverosi sforzi di manutenzione, cerchiamo di portare loro animazione, sport e cultura, come abbiamo fatto tra agosto e settembre con estatepopolare, di aiutarli nell'attivazione di iniziative e progetti utili alla collettività attraverso il bando dedicato ai Comitati inquilini, e di stare loro accanto nella tutela della salute, come il momento che stiamo vivendo richiede". (ANSA).