Birra regina socialità, più del caffè

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - La birra è la regina della socialità responsabile per gli italiani: lo è stata anche nei mesi duri del lockdown, quando si poteva brindare con gli amici solo in video chiamata, e lo è adesso, in un momento in cui si cerca di trovare una nuova normalità. E' la bevanda simbolo dello stare insieme, anche quando non è possibile farlo fisicamente, e vince la 'Palma d'oro' di bevanda socializzante per eccellenza per il 48% degli italiani, battendo un'istituzione come il caffè (14%), ma anche il vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino bianco (5%).

Lo ha rivelato la settima ricerca dell'Osservatorio Birra che ha intercettato le nuove abitudini ed esigenze degli italiani che stanno ritrovando la socialità, sempre nel segno della responsabilità, dopo l'isolamento. Lo studio 'La birra specchio della socialità dal pre al post Covid-19' è stato realizzato dall'Istituto Piepoli su un campione di 1000 italiani maggiorenni, rappresentativo della popolazione 18-64 anni.

Secondo l'indagine la socialità resta importante per 8 italiani su 10 (78%), ma 7 su 10 sanno che niente sarà più come prima e che lo stare con gli altri andrà riconquistato in sicurezza.

