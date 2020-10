Maltempo, cresce livello del Po e del Ticino nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 04 OTT - Nelle ultime ore è ulteriormente cresciuto il livello di Po e Ticino in provincia di Pavia. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po a mezzogiorno ha raggiunto la soglia di allarme arancione di 4,50 metri sopra lo zero idrometrico, un metro sotto il punto di esondazione.

Alla stessa ora il Ticino al Ponte di Barche di Bereguardo è arrivato sino a 1,93 metri sopra lo zero: il fiume è cresciuto anche nel tratto cittadino di Pavia, vicino al Ponte Coperto.

Per entrambi i fiumi però la crescita sembra essersi frenata, dopo il passaggio della piena.

Per monitorare la situazione del maltempo in provincia di Pavia, il prefetto Rosalba Scialla ha coordinato una videoconferenza in collegamento con gli amministratori dei Comuni più colpiti soprattutto dall'esondazione del Sesia. A Candia sono rientrate oggi nelle loro abitazioni le 35 persone che ieri erano state evacuate. A Langosco, centro della Lomellina dove i vigili del fuoco sono entrati in azione con le idrovore per prosciugare le vie del paese allagate, è previsto sempre in giornata il rientro degli anziani ospiti alla casa di riposo di Langosco e che erano stati allontanati a scopo precauzionale dalla struttura.

Anche Lodi si è preparata alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A preoccupare la cittài è l'ondata di piena del Brembo (affluente dell'Adda) che, al suo culmine, è attesa in città tra le 22 e le 23. Proprio per questo, la Protezione civile ha posizionato decine di paratie metalliche sulla sponda destra. (ANSA).