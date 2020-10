Operai in protesta su tetto alla periferia di Milano

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Quattro operai sono saliti sul tetto di un edificio in via Galileo Ferraris 1, alla periferia Nord di Milano, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio da parte della ditta subappaltatrice dei lavori.

Sul posto si trovano polizia, vigili del fuoco e personale del 118. (ANSA).