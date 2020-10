Provveditore Cremona a presidi,polizia se genitori si assembrano

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Troppi assembramenti di genitori che portano a scuola o vanno a prendere i figli: per dare uno stop a questa abitudine il provveditore di Cremona Fabio Molinari ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici, in cui ricorda loro che per far rispettare le norme possono chiamare anche le forze dell'ordine.

"Qualora la situazione non si normalizzasse - ha scritto nella lettera - potrete coinvolgere le forze dell'ordine affinché si rispetti la norma vigente". "Ovviamente - ha subito aggiunto - questa opzione deve essere considerata estrema ratio".

I dirigenti scolastici hanno subito girato la lettere alle famiglie dei ragazzi pubblicandola sul registro elettronico.

D'altronde nel suo messaggio Molinari ha invitato i presidi a "comunicare con gentilezza alle famiglie che devono sostare fuori dalla scuola solo il tempo strettamente necessario per consentire l'ingresso sicuro dei figli ed arrivare a fine giornata scolastica senza ampio anticipo e solo per riprendere i figli al termine delle lezioni. Non ha assolutamente senso o necessità sostare troppo fuori dall'edificio scolastico e senza osservare le norme di sicurezza". (ANSA).