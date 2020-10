E' ufficiale, Hauge al Milan

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Jens Petter Hauge, attaccante norvegese, è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Arriva a titolo definitivo dal Bod›/Glimt e ha firmato un contratto col club rossonero fino al 30 giugno 2025. Hauge vestirà la maglia numero 15 e sarà probabilmente già in panchina per la sfida contro lo Spezia di domenica alle 18 a San Siro. (ANSA).