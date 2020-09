Vino: Ca' del Bosco, arriva Edizione 42

(ANSA) - SAVELLETRI, 29 SET - Cuvée Prestige Edizione 42, ogni anno un numero crescente per identificare nella memoria gustativa le diverse sfumature del multivintage di Ca' del Bosco.

Ad accompagnare la nuova etichetta della cantina di Erbusco, Maurizio Zanella ha scelto di presentare un'opportunità destinata a pochi appassionati, fregiando con il titolo "RS" (recentemente sboccato) la Cuvée Prestige. Da novembre sarà possibile degustare una verticale di cinque diverse edizioni RS: dalla 34 alla 30, espressive dei sentori del tempo dal 2009 al 2005. Anno dopo anno si svelerà lo stretto legame tra la natura ed il suo interprete, fedele allo stile e al gusto di Ca' del Bosco.

"Edizione 42 è un Franciacorta originale, di fragrante freschezza e complessità che rivela al meglio il carattere dei 139 vini, di 4 diverse annate, di cui si compone" descrive l'enologo Stefano Capelli. A fianco e alla base della novità enologica, Zanella ha affidato alla "terza generazione" aziendale, con il supporto del filosofo Leonardo Caffo, il compito di realizzare un manifesto per esprimere una nuova filosofia e condividere i valori ambientali, etici e culturali.

Primo punto del manifesto è "coltivare senza consumare" dove l'uomo ha il ruolo di custode del territorio. Da qui la scelta di presentare il tutto in Puglia. "Siamo a Borgo Egnazia - commenta Zanella - perché in Franciacorta abbiamo molto in comune con coloro che sviluppano e valorizzano il territorio portando, senza compromessi, innovazione, qualità e notorietà.

Oggi questo compito - conclude Zanella - tocca ai giovani con un'ottica completamente diversa: più fresca, moderna e attuale".

(ANSA).