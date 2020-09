Act N1, da una teca di vetro la speranza in un futuro migliore

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' una riflessione sul concetto di spazio personale, nata dal periodo del lockdown, la presentazione di Act N1 per la prossima estate, condensata in un video in cui i modelli sono racchiusi all'interno di teche, ma al cui interno ognuno trova la propria espressione, dalla mamma con il bambino al gruppo di amiche fino al ballerino che danza nell'acqua.

"Abbiamo scelto la teca di vetro - spiegano i designer Galib Gassanoff e Luca Lin - per rappresentare scenari diversi e il nostro mondo interiore, che può essere o non essere visibile dall'esterno. Le nostre culture native appartengono alla nostra anima e abbracciano le rispettive personalità, differenziandoci l'uno dall'altro, ma quando ci ritroviamo insieme, scaturiscono gioia e pura armonia. Contraddizioni e critiche possono portare forza alla nostra anima ma anche distruggere il mondo degli altri: dobbiamo - è il loro invito - educare al rispetto e all'amore, per ottenere una migliore società per un futuro migliore".

Negli abiti le maniche sono un pannello quadrato increspato su tutti i lati, drappeggiato con pieghe sulle spalle, mentre giacche e camicie si trasformano in body e capi fluidi oversize con maniche plissettate si adattano a qualsiasi taglia. (ANSA).