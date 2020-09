Droga: in casa hanno oltre 1 mln euro hashish, 2 arrestati

(ANSA) - MONZA, 24 SET - Due uomini di 31 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Limbiate (Monza) e Senago (Milano) per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Nelle loro abitazioni i militari hanno sequestrato 133 kg di hashish e 3 kg di marijuana, per un valore commerciale di oltre un milione di euro.

Gli investigatori della Stazione di Senago, a seguito di un'indagine sulla rete di approvvigionamento droga tra le province di Milano e Monza, hanno fatto irruzione nei due appartamenti riuscendo a recuperare la droga che in uno dei due casi era stata nascosta in un'intercapedine dietro l'armadio della camera da letto, "vigilato" da due grossi cani di razza Amstaff. I due pusher, un italiano e uno straniero entrambi pregiudicati, sono stati portati nel carcere di San Vittore (Milano). (ANSA).