Scuola: all'asilo con le pettorine per distinguere classi

(ANSA) - VARESE, 18 SET - Rosse, gialle, verdi, blu, un colore per ogni classe, da alcuni giorni i bambini di una scuola materna del varesotto, a Gallarate, dovranno indossare le pettorine come i calciatori o gli atleti durante gli allenamenti. Una decisione presa nell'ambito delle misure per evitare rischi da contagio Covid, con l'obiettivo quindi di tenere nello stesso gruppo i bimbi, tra i 3 e i 5 anni, nei pochi momenti in cui potrebbero confondersi gli uni con gli altri. Impegno non facile per gli insegnanti. Se nelle classi tutto può svolgersi sotto controllo, nella pausa giardino qualche problema cominciava a crearsi. Appena 'liberi' i bimbi correvano a cercare e a giocare con gli amichetti di altri classi e ci voleva qualche minuto per rintracciare i fuggitivi e riportarli nel loro gruppo. Le pettorine colorate garantiscono una identificazione e un intervento più veloce, evitando scene di pianto e disperazione dei piccoli, che non gradivano di essere riacciuffati appena cominciato un nuovo gioco. (ANSA).