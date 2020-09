Atalanta: Zapata torna in campo per amichevole

(ANSA) - BERGAMO, 16 SET - Duvan Zapata è tornato in campo in occasione della partita d'allenamento a porte chiuse dell'Atalanta col Novara iniziata alle 15 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il centravanti colombiano, insieme a José Palomino e Pierluigi Gollini (peraltro infortunato al crociato posteriore sinistro e ancora indisponibile), era fra i giocatori risultati positivi al tampone prima del raduno nerazzurro il 31 agosto scorso e insieme al difensore argentino ha ricominciato ad allenarsi in gruppo alla ripresa del lavoro lunedì pomeriggio. Prima del fischio d'inizio, una story di Instragram del capitano Alejandro Gomez ha ripreso Zapata nell'atto di festeggiare il rientro nello spogliatoio a passo di salsa: "Torito salsero", il commento del compagno. (ANSA).