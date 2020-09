Design, a Brembo il premio Compasso d'Oro 2020

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Brembo ha ricevuto il Premio Compasso d'Oro Adi per la propria pinza freno Formula E. Il prestigioso riconoscimento per il Design è stato consegnato al presidente del gruppo Alberto Bombassei durante la cerimonia di premiazione all'Adi Design Museum a Milano.

Arrivato alla XXVI edizione, il Compasso d'Oro, ideato da Gio Ponti, rappresenta l'Oscar del design italiano. "E' un riconoscimento che va alla capacità di Brembo di portare ai massimi livelli il saper fare italiano: un'eccellenza che unisce creatività, design e tecnologia e che ci permette di realizzare prodotti non solo di grande qualità, ma anche permeati di gusto estetico e amore per la bellezza" ha commentato Bombassei.

"La nostra cultura - ha aggiunto - da sempre ci spinge a rendere il freno un oggetto dal design distintivo e anticipatore delle evoluzioni tecnologiche del nostro settore. Questo Premio dà nuovo slancio alla nostra passione: correre verso il futuro sapendo come frenare". (ANSA).