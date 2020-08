Sindaco, abolire passaggio a livello

(ANSA) - LODI, 16 AGO - "Chiedo l'eliminazione del passaggio a livello". Lo afferma il sindaco di Maleo (Lodi), Dante Sguazzi, dopo l'incidente in cui è morta una donna travolta da un treno, mentre era alla guida della sua auto.

"Da tempo - spiega il sindaco - è stato previsto il raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Mantova. Ora abbiamo un solo binario e ne attendiamo un secondo. Almeno in occasione di questi lavori io, da sindaco, chiedo che vengano assolutamente tolte le barriere ferroviarie e si costruisca, invece, un sovrappasso o si pensi a una soluzione alternativa".

"Siamo nel 2020 - aggiunge il sindaco - non è più possibile assistere a incidenti simili. Sono anni, nell'ambito dei miei tre mandati, che chiediamo verifiche frequenti e puntuali.

Questo passaggio, si sappia bene, è frequentato da moltissima gente. Tutte le persone che, dal basso lodigiano, si spostano quotidianamente a Codogno per scuole e supermercati". Già da domani, spiega ancora, "il mio impegno principale sarà quello di incalzare le autorità e gli organi competenti perché venga fatto, urgentemente, tutto il possibile per la messa in sicurezza di questo punto strategico. Che ci sia stato un malfunzionamento noi lo abbiamo pensato da subito e i testimoni oculari, soprattutto uno di loro, ce l'hanno confermato con i loro racconti". (ANSA).