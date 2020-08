Ferisce il marito con un coltello da cucina, arrestata

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Durante una lite ha accoltellato il marito con un coltello da cucina, provocandogli un profondo taglio all'addome. L'uomo, ricoverato all'ospedale di Rho, se l'è cavata con dei punti di sutura perché il fendente, superficiale, non ha leso organi vitali.

E' accaduto a Rho, alle porte di Milano, dove i carabinieri sono intervenuti in una palazzina situata in via Deledda per una lite in famiglia: una volta nell'appartamento hanno trovato l'uomo, un operaio di 46 anni, di origine romena, che sanguinava vistosamente dal ventre. A colpirlo era stata la moglie, una connazionale di 47 anni. Entrambi sono incensurati.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Rho in codice giallo, ove i medici gli hanno riscontrato una lacerazione omentale ed ematoma al colon traverso, e lo hanno trattenuto in osservazione.

La moglie è stata arrestata con l'ipotesi accusatoria di tentato omicidio, ed è ora nel carcere di San Vittore in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Ai carabinieri non ha voluto spiegare perché abbia agito con tanta violenza durante la lite. (ANSA).