Coronavirus: in Lombardia 71 casi e 1 morto

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Con 6.494 tamponi eseguiti, sono 71 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia.

Di questi 12 debolmente positivi e 3 a seguito di test. Il numero di ricoverati cala ancora: restano come ieri 9 i pazienti in terapia intensiva mentre negli altri reparti passano da 162 a 155 (-7). Il numero dei decessi arriva a 16,833, uno più di ieri.

Per quanto riguarda le Province, il numero maggiore di casi si è registrato a Milano: 20 (di cui 12 in città), a seguire Mantova con 13, Brescia con 15, mentre a Bergamo sono stati trovati 5 positivi. (ANSA).