Incendio in discarica abusiva a Sant'Angelo Lodigiano

(ANSA) - SANT'ANGELO LODIGIANO, 07 AGO - Un incendio si è sviluppato in una discarica abusiva in località cascina Belfuggito a Sant'Angelo Lodigiano. Le fiamme coinvolgono carcasse di autoveicoli, arredamento, elettrodomestici e immondizia indifferenziata di vario genere.

I vigili del fuoco di Lodi sono al lavoro con diverse squadre per cercare di evitare che il rogo si propaghi a alcune abitazioni vicine e alla vegetazione circostante. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. La cascina Belfuggito è, da anni, oggetto di ripetute occupazioni abusive e nei diversi accumuli di materiale succedutisi negli anni sono stati, più volte, ritrovati telai di veicoli rubati. (ANSA).