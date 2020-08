Il PSG in emergenza, anche Kehrer è a rischio

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Una nuova tegola rischia di abbattersi sul PSG, prossimo avversario dell'Atalanta nei quarti di Champions. Secondo L'Equipe, Thilo Kehrer è a forte rischio per la sfida di mercoledì 12 agosto a Lisbona. Il difensore, secondo quanto riporta il giornale, infatti, ha subito una frattura ossea nella zona dell'orecchio, in seguito a un colpo che un avversario del Lione gli avrebbe inferto durante la finale della Coppa della Lega francese.

L'allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, già deve rinunciare alla stella Kylian Mbappé e rischia di dover fare a meno anche di Marco Verratti contro i bergamaschi. Un'altra assenza sarebbe gravissima per la 'sua' squadra. (ANSA).