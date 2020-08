Atletica: Tortu in pista a Ferragosto,corre a Chaux-de-Fonds

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Ferragosto in pista per Filippo Tortu. Il recordman italiano dei 100 metri andrà di nuovo in Svizzera per un altro impegno agonistico e questa volta nel meeting di sabato 15 a La Chaux-de-Fonds, dopo aver corso mercoledì in 10.18 a Langenthal.

L'obiettivo è di ritoccare il primato stagionale, ottenuto a Savona con 10.12 a metà luglio, nell'impianto che spesso offre condizioni ideali per i velocisti. È qui che l'anno scorso, a 992 metri sul livello del mare, Davide Re è diventato il primo azzurro di sempre sotto i 45 secondi nei 400 con lo storico record di 44.77.

Per Tortu è previsto un doppio sprint, con batteria alle 13.30 e finale alle 16.55 in base al programma orario provvisorio. In questa stagione il 22enne brianzolo delle Fiamme Gialle, 9.99 a Madrid nel 2018 e finalista mondiale a Doha, punterà anche al Golden Gala Pietro Mennea del 17 settembre allo stadio dei Marmi di Roma.

Tra gli avversari al Meeting de la Tchaux #champsseries, che per il 2020 prende il posto del tradizionale Résisprint, sono già annunciati l'atleta di casa Silvan Wicki, sfrecciato in 10.11 di recente a Bulle, e il nigeriano Seye Ogunlewe che vanta lo stesso personal best, il ghanese Sean Safo-Antwi (davanti a Tortu nell'esordio di Rieti) e i tre olandesi Taymir Burnet (10.12 a La Chaux-de-Fonds nel 2019), Solomon Bockarie e Joris van Gool, bronzo agli Europei under 23. (ANSA).