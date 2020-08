Sanchez, ho fame di vittorie con l'Inter

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - "Ciao tifosi dell'Inter. Sono molto, molto contento di restare qua con voi. Credo che la voglia di restare qua è perché ho trovato una famiglia, uno staff e in generale tutti che hanno la voglia e la fame di lottare e vincere qualcosa per questo club".

Alexis Sanchez, in video pubblicato sui social dell'Inter, parla ai tifosi spiegando i motivi che lo hanno spinto a firmare un triennale con il club nerazzurro. "Ho la fame e la voglia di vincere qualcosa e per questo sono contento di stare qua, con voi, per vincere qualcosa", ha aggiunto l'attaccante cileno.

(ANSA).