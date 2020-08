Crolla parte ex struttura commerciale dismessa a Monza

(ANSA) - MONZA, 06 AGO - Parte di una struttura commerciale dismessa è crollata oggi a Monza, intorno alle 13.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, unitamente ad un'ambulanza di supporto, anche se al momento non si registrano feriti. Lo stabile, che si trova in una delle più signorili vie residenziali di Monza, da anni è dismesso.

A quanto emerso alcune travi e porzioni di muri interni sono crollati, ma qualche calcinaccio ha raggiunto la strada, motivo per cui la strada è stata chiusa. Per fugare ogni dubbio sulla possibile presenza di persone all'interno dello stabile, sono al lavoro anche gli specialisti del Nucleo Ricerca e Soccorso Urbano. (ANSA).