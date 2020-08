Milano: Salvini, più nomi per candidato sindaco

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI, 04 AGO - Secondo il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, "c'è più di una persona disponibile del mondo dell'impresa, del lavoro, delle professioni" a candidarsi a sindaco di Milano. "C'è una città ferma - ha detto Salvini a Sesto San Giovanni, dove è intervenuto per ufficializzare il passaggio al Carroccio del sindaco Roberto Di Stefano - Sala lascia nel cassetto poco o niente a chi verrà dopo di lui. Tutto quello che è stato fatto in questi anni è frutto delle amministrazioni precedenti".

"Io conto dopo l'estate, insieme a tutta la squadra, non sarà una scelta della Lega ovviamente, di proporre ai milanesi la possibilità di cambiamento - ha aggiunto - Sono convinto che dopo le regionali di autunno anche le Comunali della prossima primavera saranno un segnale chiaro di come la pensano gli italiani veri" (ANSA).