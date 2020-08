Scontro su A1, 11 km coda nel Lodigiano

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve in incidente che poco dopo le 8 ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante sull'autostrada del Sole fra il Basso Lodigiano e l'innesto della A21 Torino-Brescia. Questo ha causato una coda di 11 km in direzione Bologna. "Attualmente sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Milano - spiega una nota -, si circola su 3 corsie e si registrano 11 km di coda verso Bologna.

L'invito a chi proviene da Milano e si dirige verso Bologna è di uscire dall'autostrada a Basso Lodigiano e fare la via Emilia per poi rientrare a Piacenza Sud. (ANSA).