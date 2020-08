Tiro a volo: Tricolore Trap misto;vincono i 'signor Rossi'

(ANSA) - UBOLDO, 02 AGO - In questi giorni avrebbero potuto essere a Tokyo a lottare per l'oro olimpico nel Misto di Trap, nuova specialità del tiro a volo introdotta nel programma dei Giochi in nome dell' 'equity gender'. Invece Jessica Rossi, olimpionica a Londra, e il marito poliziotto Mauro De Filippis hanno dovuto 'accontentarsi' del titolo italiano di questa gara, vinto oggi sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo. Coppia al campo di tiro e nella vita, i due delle Fiamme Oro 1 hanno battuto di un piattello, 46-45, i Carabinieri Alessia Iezzi e Daniele Resca: nei 50 'bersagli' a un solo colpo, i 'signor' Rossi' hanno realizzato entrambi un 23/25, stesso punteggio di Resca, poi il 22 della Iezzi ha spostato l'equilibrio. Bronzo all'altra coppia delle Fiamme Oro Erica Sessa/Lorenzo Ferrari.

Ora il pensiero torna a Tokyo: la Rossi ha già la carta olimpica in tasca, mentre De Filippis l'ha in pectore perché è primo nel ranking internazionale e quindi dovrebbe realizzare il sogno di partecipare ai Giochi nel singolo (in cui è vicecampione del mondo in carica) e nel misto con la moglie.

