Gdf acquisisce carte per inchiesta ospedale Covid Fiera

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il nucleo di polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus in via Manin dove ha sede la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana nell'ambito dell'indagine della Procura sulla realizzazione dell'ospedale anti-Covid nei padiglioni della stessa Fiera. L'inchiesta, al momento conoscitiva è coordinata dal pm Cristiana Roveda e dall'aggiunto Maurizio Romanelli, è partita da un esposto di Adl Cobas. (ANSA).