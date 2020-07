Coronavirus: in Lombardia 30 nuovi positivi e tre deceduti

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Con 5.636 tamponi effettuati, sono stati 30 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia. Di questi 15 a seguito di test sierologici e 9 'debolmente positivi'. Sono 203 i ricoverati: 27 in terapia intensiva (-3) e 176 negli altri reparti (in aumento di otto).

E' di 3 il numero dei decessi per un totale di 16.760. Dei nuovi contagi, 5 sono a Milano (3 in città), 12 a Bergamo e 5 a Brescia.