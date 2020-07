Tiro a volo: Faccini vince GP Clever a Lonato

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 13 LUG - Tradizionalmente legato al Primo maggio, a causa del lockdown dovuto al Covid, quest'anno il Gran Premio Clever, 'classica' del tiro a volo, si è disputata sotto il sole di luglio. A sfidarsi sulle pedane del Tav Concaverde di Lonato sono stati 229 tiratorii, tra i quali alcuni nel giuro delle nazionali, e legati alla casa veronese di munizioni, come Paolo Cavarzan, Angelo Scalzone, Lorenzo Ferrari, Gianfranco Merigo, Emilio Poli e Omar Redaelli.

Mattatore della giornata è stato Nicola Faccini che, dopo essere risultato il migliore (99/100+24+4) nelle qualificazioni, in finale ha messo in riga tutti gli avversari e, tra questi, anche Ferrari, battuto al quarto piattello di spareggio dopo che entrambi, insieme a Rudy Bregoli avevano chiuso a quota 24. In finale, ma fuori dal podio anche i 'figli d'arte' Nicola Caretta (92+21) e Giovanni Chiampan (93+16). insieme a Franco Fiorucci (96+21). (ANSA).