Nuova club house Inter, Marotta "è valore aggiunto"

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - L'Inter inaugura la nuova clubhouse ad Appiano Gentile, concludendo la prima fase di lavori di ammodernamento del centro sportivo nerazzurro. Una nuova casa per la squadra che avrà nella nuova struttura gli alloggi. "Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l'Inter merita", spiega l'ad Beppe Marotta nella nota diffusa dal club.

Realizzata nel rispetto dell'ambiente, la nuova clubhouse evidenzia l'attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza, rappresentati da immagini di esultanza poste sulle pareti di ingresso. "L'inaugurazione di questa nuova clubhouse - afferma l'ad Alessandro Antonello - rappresenta un nuovo e fondamentale passaggio nel processo di rinnovamento delle nostre infrastrutture. Dopo l'inaugurazione del nuovo HQ siamo felici di presentare oggi il secondo edificio nerazzurro totalmente innovativo, funzionale e con un occhio di riguardo per la salvaguardia dell'ambiente. Questa crescita è possibile grazie allo sforzo del Gruppo Suning, che continua ad investire con passione nel nostro Club". (ANSA).