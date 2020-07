Caso camici: Cattaneo, avevamo il dovere di fornirli

(ANSA) - GAVIRATE, 11 LUG - "Consideriamo la gravità del momento in cui eravamo, in cui i medici in prima linea non avevano strumenti di protezione, avevamo il dovere di provvedere". Così l'assessore lombardo Raffaele Cattaneo in merito all'inchiesta sui camici. "Essendo stato sentito come testimone sono tenuto al segreto istruttorio - precisa a margine di un evento in provincia di Varese - Mi sono impegnato a individuare le imprese nelle condizioni di riconvertirsi e di fornire prodotti di qualità, dal punto di vista tecnico e delle certificazioni. Questo è un valore pubblico". (ANSA).