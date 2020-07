Legname su camion prende fuoco su autostrada A21 nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 09 LUG - I vigili del fuoco di Broni (Pavia), supportati dai loro colleghi di Pavia intervenuti con un'autobotte, sono stati al lavoro per circa tre ore questa mattina lungo l'autostrada A21 in un tratto vicino al casello di Broni-Stradella in direzione Piacenza. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stato il legname trasportato sul semirimorchio di un camion. Le operazioni di spegnimento si sono svolte dalle 5 alle 8. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i tecnici della Viabilità autostradale. Non si sono registrati feriti. La circolazione sulla A21 è proseguita regolarmente, pur con qualche rallentamento per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. (ANSA).