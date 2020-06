Guiderà Monza pm esperto in corruzione

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si insedierà il primo luglio alla guida della Procura di Monza Claudio Gittardi , il magistrato che nella stagione di Tangentopoli è stato uno dei pm protagonisti della lotta alla corruzione nel settore dell''urbanistica e dell'edilizia nel milanese.

Nato a Milano, 62 anni, laurea in giurisprudenza alla Statale, Gittardi, indossa la toga da circa 35 anni. Prima di essere nominato Procuratore a Sondrio, proprio a Milano, dove ha cominciato la sua carriera come giudice in Tribunale per poi diventare pubblico ministero, ha scritto un pezzo della sua vita e storia giudiziaria. Ha coordinato, assieme ai colleghi Fabio Napoleone e Giovanbattista Rollero, la maxi inchiesta sulle tangenti in particolare nell'hinterland che ha visto 379 indagati e ha coinvolto i maggiori gruppi imprenditoriali come Edilnord , con Paolo Berlusconi, e l'ex Gruppo Ligresti. Inoltre è stato pubblico ministero dei casi sulle presunte irregolarità nelle nomine dei vertici delle Usl della Lombardia per cui finirono sotto inchiesta gli allora vertici del Pirellone, e sulle irregolarità negli appalti del dopo alluvione in Lombardia.

Quest'ultima vicenda portò agli arresti di Massimo Guarischi, allora consigliere regionale di Forza Italia. (ANSA)