Sci-alpinista travolto da slavina,ferito

(ANSA) - STELVIO (SONDRIO), 26 GIU - Uno sci-apinista di 50 anni, turista della Germania, è stato investito oggi in mattinata da una piccola slavina nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. Lo sportivo, secondo i primi accertamenti del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dei carabinieri di Bormio (Sondrio), dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Tirano, stava praticando lo sci fuoripista. Era impegnato a salire il Monte Cristallo, a quasi 3.000 metri di quota, quando è avvenuto il distacco di neve, imputabile l'innalzamento delle temperature. Nell'incidente il turista di nazionalità tedesca ha riportato lesioni a una gamba.

È stato trasportato con l'elicottero di Areu all'ospedale di Sondrio. I carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio) attendono il rapporto del Soccorso Alpino per valutare la possibilità di prendere provvedimenti nei suoi confronti.