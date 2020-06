Corruzione: arrestata ex sindaco Cinisello Balsamo

(ANSA) - MONZA, 19 GIU - L'ex sindaco di Cinisello Balsamo (Milano) Siria Trezzi, suo marito Roberto Imberti e un imprenditore sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di corruzione a beneficio dello stesso imprenditore che, con la compiacenza di un ex assessore e un consigliere del Comune del milanese (sottoposti ad obbligo di firma), avrebbe ottenuto una supervalutazione di terreni e proprietà immobiliari all'interno del Parco Grugnotorto di Cinisello Balsamo, aree destinate ad un centro commerciale e al parcheggio per la metropolitana.

Eletta sindaco di Cinisello per il Pd dal 2013 al 2018, Trezzi è attualmente consigliere delegato a Mobilità e Servizi di rete della Città metropolitana di Milano. (ANSA).