Covid: studio su farmaco mavrilimumab

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Un nuovo studio clinico dell'ospedale San Raffaele di Milano suggerisce l'efficacia dell'anticorpo monoclonale mavrilimumab nel trattamento di pazienti Covid-19 con polmonite e iper-infiammazione sistemica in corso. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Lancet Rheumatology. La ricerca è stata condotta da Giacomo De Luca, reumatologo, con il coordinamento di Lorenzo Dagna, docente e primario di Immunologia.

La sperimentazione è stata condotta su 13 di 39 pazienti non sottoposti a ventilazione meccanica. Gli altri 26 hanno costituito un gruppo di controllo e hanno ricevuto solo la terapia standard. I risultati - viene sottolineato dai ricercatori - sono molto incoraggianti: nei pazienti trattati con mavrilimumab, dopo 28 giorni si è registrato un miglioramento clinico nel 100% dei casi, rispetto al 65% del gruppo di controllo. Non si è registrato nessun decesso tra le persone che hanno ricevuto mavrilimumab, mentre nel gruppo di controllo il 27% dei pazienti non è purtroppo sopravvissuto alla malattia. (ANSA).