'Milan l'è un gran Milan' diventa video

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - "Milan l'è un gran Milan", la canzone simbolo di Milano diventa un video che racconta la voglia del capoluogo lombardo di ripartire con entusiasmo.

Un'idea nata dall'autrice teatrale Sabina Negri che dopo "le sconfortanti immagini che per mesi sono passate in televisione e sui social di una città in ginocchio, di persone smarrite, in balia di un nemico invisibile", ha voluto cantare e raccontare la grandezza di Milano.

"Da lombarda, nata a Codogno, non potevo restare indifferente a quello che sta accadendo nella nostra Regione e all'immagine che ne sta uscendo, in toni, a volte troppo esagerati - spiega l'artista -. Con il musicista Simone Spreafico, la cantante Patrizia Rossi, e con il coordinamento artistico del regista Lorenzo Loris, ho pensato di far entrare nelle case la nostra voce di milanesi: il nostro dialetto, la tradizione popolare, l'orgoglio di essere milanesi in un 'recitar cantando' che ha lo scopo di farci sentire più vicini gli uni agli altri". (ANSA).