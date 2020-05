Ospedaletto, centro estivo per bambini

(ANSA) - OSPEDALETTO LODIGIANO, 28 MAG - Iniziativa dell'amministrazione comunale di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) per realizzare un centro ricreativo estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il progetto nasce dalla volontà di supportare le famiglie, impegnate in attività lavorative, in una situazione ancora emergenziale.

"Il servizio - spiega il sindaco Eugenio Ferioli - vuole offrire ai bambini e ragazzi la possibilità di vivere un'esperienza di socializzazione in un contesto ludico e ricreativo con altri pari, nel rispetto di quelle che ad oggi sono le modalità di contatto sociale consentite al fine di tutelare la salute del singolo e dell'intero contesto sociale".

Per poter organizzare queste attività e rispondere alle varie esigenze, il Comune ha predisposto un questionario finalizzato a cogliere i reali bisogni delle famiglie in termini di orari, periodi di frequenza e modalità organizzative. Il questionario è scaricabile dal sito web del Comune oppure è possibile ritirarlo presso l'ufficio Pubblica Istruzione tramite appuntamento.

