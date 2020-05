Desenzano, mezzo milione per i cittadini

(ANSA) - DESENZANO DEL GARDA, 28 MAG - "L'equilibrio tra una ripresa commerciale e la tutela della salute dei cittadini è molto delicato e non bisogna sbagliare proprio ora". LO ha detto l'assessore al Bilancio Pietro Avanzi sulle iniziative portate avanti dall'amministrazione del Comune di Desenzano del Garda, durante il periodo emergenziale imposto dal Coronavirus "Abbiamo attuato, a livello di investimenti a sostegno dei cittadini - ha spiegato -, diversi interventi che mirassero a sostenere le categorie che sono risultate più in difficoltà. E stiamo parlando della manovra per i mesi di aprile e maggio, ma a giugno arriveranno altri sostanziosi aiuti dopo aver approvato il bilancio consuntivo".

La cifra complessiva impiegata fino ad ora per aiutare i cittadini desenzanesi è stata di circa 600.000 euro: di questi 328.000 euro sono stati erogati dal Comune di Desenzano, mentre i restanti, quasi 270.000, sono quelli derivanti dai sostentamenti di Governo (154.500 euro per i buoni spesa) e Regione Lombardia (123.402 euro per il fondo di accesso alla locazione). "Abbiamo cercato di trovare un equilibrio che andasse incontro alle necessità più impellenti dei cittadini".

Un ascolto confermato anche in una recente videoconferenza tra l'assessore e i commercianti locali. "Abbiamo preso nota di tutte le richieste portate dai diretti interessati. - spiega Avanzi - Attueremo la soppressione del canone per i plateatici per i mesi di chiusura regolamentando i rimborsi o gli abbuoni.

Inoltre l'amministrazione desenzanese sta predisponendo un "piano plateatici" per l'ampliamento gratuito degli spazi. Anche sui parcheggi abbiamo optato per una linea a favore di turisti e residenti" Altri interventi a livello turistico riguarderanno la possibilità di ingressi gratuiti nei musei per i clienti delle strutture recettive fino al 31 luglio e saranno messi a disposizione fondi anche per una campagna di marketing interamente dedicata alla ripresa del settore. Sempre in questa direzione va il mantenimento della tassa soggiorno, come da legislazione corrente, la cui cifra sarà tuttavia dedicata allo sviluppo del turismo e, in parte, alle opere pubbliche inerenti alla promozione turistica. (ANSA).