Simoni: Ghirelli, nelle cose metteva cuore e coraggio

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Cuore e coraggio. Sono le due parole che esprimono quello che ho trovato in Gigi Simoni." così il presidente di Lega pro Francesco Ghirelli ricorda l'ex tecnico dell'Inter (e di molte altre squadre) scomparso oggi all'età di 81 anni.

"Il cuore -ha detto Ghirelli- ce lo metteva sempre e sapeva unire il coraggio nell'affrontare le sfide, prima in campo e poi alla scrivania da dirigente. Il calcio dei valori era la sua base e il suo impegno, quello che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Ricordo -ha concluso il presidente di Lega Pro- la sua passione per il calcio e gli occhi che sorridevano quando parlava del pallone. Ha insegnato l'amore per il calcio. A Gigi, uomo di spessore, mi sento di dire grazie per quanto ha dato al calcio". (ANSA).