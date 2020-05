Sala, con Fondo mutuo soccorso raccolti 14 mln

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno donato al Fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune per fare fronte all' emergenza economica dovuta all'epidemia di Covid.

"Ringrazio i donatori che hanno contribuito al Fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano, abbiamo raccolto 14 milioni - ha detto - . La giunta ieri ha deliberato che 4 milioni li daremo per il bisogno immediato delle famiglie più in difficoltà, 2,5 milioni a nidi e materne privati che completano l'offerta pubblica e che oggi sono in difficoltà. Altri 2 milioni li diamo alle piccole iniziative nel mondo della cultura che sono in una difficoltà estrema, sono chiusi non sanno quando apriranno e sono parte fondamentale del nostro tessuto sociale".

Il resto "lo consegneremo al Consiglio comunale che aveva già a disposizione 3 milioni di euro e a questo punto avrà una cifra significativa per sostenere le piccole iniziative economiche di Milano - ha concluso -. È il momento in cui davvero chi ha di più sostenga chi ha di meno perché siamo tutti sulla stessa barca". (ANSA).