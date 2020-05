Migliaia mascherine e tute a Niguarda

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Alla cardiologia dell'ospedale Niguarda di Milano sono arrivate in questi giorni 26.000 mascherine FP2/FP3 e 600 tute protettive (riutilizzabili), donate dalla Fondazione Angelo De Gasperis, che sostiene da cinquant'anni il Cardiocenter.

"Tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19, in particolare rispettando tutte le indicazioni di sicurezza che ci vengono imposte", ha detto il presidente della fondazione Benito Benedini. Il sodalizio - si legge in una nota - ha lanciato sul web una raccolta fondi per le terapie intensive e i reparti Covid di Niguarda: i fondi raccolti ammontano finora a 60.000 euro e la raccolta fondi prosegue. (ANSA).