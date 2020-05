1 maggio: Sala, stiamo perdendo lavoro dovremo reinventarci

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Quello di oggi "è un primo maggio un po' particolare, un po' triste perché il lavoro lo stiamo perdendo e non basterà un clic per ritornare a prima, bisognerà un po' reinventarsi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della festa dei lavoratori nel corso del video che ogni giorno posta sulle sua pagine social.

"C'è un editto del XII secolo che dice 'chi sa lavorare viene a Milano ed e un uomo libero' e questo è lo spirito che ha animato la nostra città e che ha costruito i destini di Milano".

"Alle aziende milanesi e alle associazioni di categoria chiedo di applicare modelli diversi in termini di flessibilità organizzativa, di smart working e di orari. È fondamentale e lo sta cercando di fare prima di tutto in Comune". E' l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al mondo delle aziende milanesi che da lunedì in alcuni casi potranno riprendere il lavoro.

"Il burocratico Comune di Milano, come qualcuno lo definisce, ha oggi 7 mila persone che lavorano da casa, ne faremo rientrare un po' alla volta ma ne lasceremo comunque in questa fase 4 mila che lavoreranno da casa. - ha concluso - Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potrà iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle 7 e 30 alle 11. Noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione". (ANSA).