Prada e S.Raffaele su fragilità maschile

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Prada sostiene Proteggimi, progetto del San Raffaele sulla fragilità maschile al coronavirus. Il progetto, coordinato da Andrea Salonia, urologo e andrologo dell'ospedale milanese, cercherà di spiegare la disparità d'impatto del Covid19 sugli uomini rispetto alle donne e di costruire un registro europeo di dati epidemiologici disaggregati per sesso. Secondo gli ultimi dati a disposizione, gli uomini contano il 66% dei decessi per coronavirus in Italia - percentuale che cresce al diminuire della fascia d'età - e sono anche i soggetti con maggiori necessità di ricovero in terapia intensiva (82% in Lombardia). A spiegare almeno in parte questa disparità di impatto potrebbero essere gli ormoni sessuali, il testosterone in particolare. "Ci auguriamo di riuscire a produrre i primi risultati di questa ricerca già nelle prossime settimane", spiega Salonia.