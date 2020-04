Investe Gdf a posto di blocco, arrestato

Per sfuggire ai controlli anti coronavirus ha investito i militari della Guardia di Finanza trascinandoli sull'asfalto per alcuni metri. E' accaduto domenica a Lurate Caccivio (Como). Il conducente, rintracciato a casa, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni, danneggiamento e sanzionato per aver violato le misure relative all'emergenza sanitaria. I militari feriti sono stati portati in ospedale.

La pattuglia in servizio per verificare l'osservanza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, ha intimato l'alt a una vettura con a bordo due giovani italiani che percorreva la statale Varesina. Il conducente ha disatteso l'alt e ha cominciato a fuggire. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di Lurate Caccivio, la pattuglia ha superato il veicolo e l'ha bloccato. Il conducente, quando i Finanzieri sono scesi, ha speronato la loro auto e ha ingranato la retromarcia trascinando i militari sull'asfalto per alcuni metri, poi è fuggito. I militari coinvolti sono stati assistiti da un'autoambulanza della SOS di Appiano Gentile e condotti all'ospedale Sant'Anna per essere curati. Sono intervenute sul posto altre due pattuglie della Guardia di Finanza che hanno trovato il conducente a casa. Lo hanno portato in caserma e l'uomo ha subito detto di averlo fatto per paura di essere sanzionato per la violazione alle norme anti covid-19. Nel frattempo, anche il passeggero è stato identificato e portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli investigatori mentre il conducente sarà processato per direttissima.