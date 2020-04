Arrestato per spaccio, in casa aveva anche armi

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Lo hanno seguito perché aveva un fare sospetto. Così gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato uno spacciatore e sequestrato oltre sei chili di droga, armi e munizioni.

Durante un pattugliamento i vigili Nucleo Contrasto Stupefacenti della Polizia locale hanno visto un uomo a dir poco non tranquillo uscire da un portone, salire su una Punto e scenderne poco dopo, ha attraversato la strada e incontrato un altro uomo a cui, davanti alla fermata della metro di Crescenzago ha passato una bustina. A questo punto gli agenti sono intervenuti. Addosso al cliente hanno trovato 15 grammi di cocaina.

Hanno poi perquisito l'abitazione del quarantenne che li aveva insospettiti trovando sei chili della sostanza utilizzata per produrre la Cobret, 92,8 grammi di cocaina, una Smith & Wesson calibro 44 magnum e una Star calibro 9 millimetri con matricola abrasa - e 64 proiettili, di cui 7 nel caricatore di una delle due armi. Per questo è stato arrestato per spaccio di cocaina e detenzione di armi. (ANSA).